era in qualche modo scontato. Ma che le bordate arrivassero dalla stessa maggioranza a Sala delle Lapidi, che adesso agita lo spettro del commissariamento, lo era molto meno.che, dopo i rilievi del ministero dell’Economia e della Corte dei Conti, oggi si ritrova con un nuovo fronte dentro casa.e ha messo in moto un processo politico dagli esiti imprevedibili. Il Professore, in una nota ufficiale, si è limitato a “prendere atto” dei rilievi dei revisori, ha definito come “già note” le criticità e ha rivendicato alcuni risultati, assicurando che i soldi per i disallineamenti saranno nel prossimo bilancio di previsione. Una difesa a tutto campo che non ha lasciato spazio all’autocritica.del sindaco, mentre oggi Fabrizio Ferrandelli lancia un appello alle opposizioni: “Chiedo a tutti i consiglieri comunali, indistintamente dalle appartenenze, di bocciare questo bilancio, di liberarci di questi conducenti e di aprire una fase di lavoro serio e convergente delineando la conclusione anticipata di questa consiliatura, per arrivare a nuove elezioni. Il Mef, la Corte dei conti, i commissariamenti dei bilanci da parte della Regione e infine questo parere dei revisori danno perfettamente l’immagine di un Comune che precipita verso il baratro con dei conducenti che continuano, ormai da troppi anni, a guidare senza mai cambiare rotta"., non adotta il sistema della difesa. In mattinata sono arrivate ben tre prese di posizione: il capogruppo Giusto Catania, la presidente di commissione Barbara Evola e il segretario di Rifondazione Vincenzo Fumetta. Catania, come è nel suo stile, non usa troppi giri di parole: “Il parere rappresenta certamente un campanello d’allarme da non sottovalutare. Sarebbe ipocrita non evidenziare che la relazione presenta diverse criticità che meritano una riflessione politica complessiva sullo stato di salute e sulla capacità progettuale del Comune”.una riunione tra il sindaco e la sua maggioranza per analizzare, fino in fondo, le difficoltà dell’attuale fase politico-amministrativa e per elaborare le necessarie soluzioni per ridare slancio ad una esperienza che rischia di impantanarsi. Serve un colpo di reni e il parere può essere uno spunto per rimettersi in cammino e per rendere irreversibili gli elementi di trasformazione della città che, purtroppo, nell’ultimo anno sembrano scomparsi dall'orizzonte". Un modo per dire che la nave affonda.al bilancio, Antonio Gentile, e il ragione generale Bohuslav Basile – aggiunge Barbara Evola - Non possiamo perdere tempo, incombe lo spettro del commissariamento ed è necessario che siano esplicitate i tempi delle misure correttive da adottare per superare le numerose criticità rilevate dai revisori dei conti. La Commissione bilancio farà la sua parte, come sempre, ma occorre che siano chiare le strategie da attuare per mettere in sicurezza la città e i suoi investimenti futuri”. Ossia, servono indicazioni politiche chiare che possono venire solo da un vertice di maggioranza. “Dopo il parere, è necessario un cambio di marcia – chiede Fumetta - Questa circostanza deve indurre il sindaco e l'amministrazione comunale a una seria riflessione affinché possa diventare occasione per ripartire, diversamente rischia di rappresentare un punto di non ritorno. Adesso tocca al sindaco avanzare una proposta politica e una compagine amministrativa adeguate alla visione della città per cui è stato eletto". In pratica, serve anche il rimpasto.marca le distanze e, anziché riunioni di maggioranza, invoca soluzioni tecniche. "La relazione presenta alcuni aspetti che non possono essere liquidati sbrigativamente, ma che hanno bisogno di un confronto serio e articolo anzitutto con gli uffici – dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd - I vertici di maggioranza servono a poco, se non sono supportati da soluzioni tecniche praticabili nell'immediato. Per questo chiediamo al sindaco di avviare il tempi brevissimi un confronto articolato, cosa che farà anche la commissione Bilancio che da lunedì lavorerà assiduamente al tema”. E poi la stoccata agli alleati: “Sia chiaro però che non consentiremo di confondere il piano dei conti con quello di nomine e rimpasti: per il Partito Democratico il futuro di Palermo viene prima di poltrone e poltroncine".una riflessione approfondita sul rendiconto 2017 che tenga conto degli elementi evidenziati nella relazione – dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 - Sono sotto gli occhi di tutti gli sforzi compiuti dall’amministrazione per rispondere alle criticità già evidenziate dalla Corte dei Conti e oggi ribadite dai Revisori che, sotto molti aspetti, riconoscono il lavoro sin qui compiuto, ma bisogna ammettere che ci sono altri aspetti su cui bisogna ancora intervenire: per questo serve un confronto interno alla maggioranza. La commissione e l'intero consiglio già dalla prossima settimana dovranno attivarsi per uno studio della questione che coinvolga tutti i soggetti preposti, analizzando i singoli aspetti del rendiconto a partire anche dalla situazione delle aziende che appare quella maggiormente bisognosa di un intervento risolutivo".