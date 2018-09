decine di studenti dedicare il proprio sabato mattina a ripulire una parte del quartiere Oreto. Via Sebastiano La Franca, a Palermo, è stata la protagonista di “Comincio Io!”, la giornata ecologica e ludica organizzata dal comitato cittadino “90127 Attivamente insieme” che opera nel quartiere Oreto Stazione.pulendo le strade e piantumando le aiuole. “Siamo un gruppo di cittadini attivi e che non fanno politica – spiega Fabio Mercurio, architetto e componente del comitato insieme a insegnati, liberi professionisti e abitanti del quartiere – Abbiamo già fatto altre iniziative, ma questa è la prima del genere. In molti ci hanno chiesto cosa stessimo facendo, incuriositi, e siamo rimasti sorpresi quando ci hanno chiesto di partecipare”.che ha patrocinato l’iniziativa. “I bambini hanno cantato, danzato e fatto merenda con i dolci preparati da alcune mamme – spiega Mercurio – E’ stato un momento di festa”. Un’iniziativa che lancia un messaggio: la città è di tutti e tutti possono e devono prendersene cura.Oggi i palermitani si sono presi cura di Palermo: è solo il primo passo, un passo forse piccolo ma molto significativo che ha sprigionato le energie positive del quartiere. Un primo passo a cui abbiamo il dovere di farne seguire altri perché Palermo è casa nostra e nessuno saprà prendersene cura meglio di come faremo noi”.