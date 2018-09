3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.DOMENICA 30 SETTEMBRE Al Nord bel tempo in giornata salvo nubi in aumento sulle zone alpine, peggiora tra la sera e la notte al Nordovest e Lombardia. Temperature in calo, massime tra 18 e 22. Al Centro resiste il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi in giornata, in serata nubi in graduale aumento sulla Toscana. Temperature in calo, massime tra 19 e 24. Al Sud cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in arrivo nell'arco della notte lungo la costa tirrenica meridionale. Temperature in calo, massime tra 20 e 25.LUNEDI' 1 OTTOBRE Al Nord intenso peggioramento con fenomeni anche forti dapprima a ovest poi in serata anche ad est. Neve in calo sulle Alpi fino a 1300m. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Centro peggiora su Toscana e Lazio con piogge e rovesci, dal pomeriggio-sera fenomeni in estensione anche all'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 19 e 24. Al Sud peggiora su Campania e ovest Sicilia con fenomeni anche temporaleschi sulla Campania, resistono schiarite sugli altri settori. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.MARTEDI' 2 OTTOBRE Al Nord residua instabilità in miglioramento su basso Piemonte ed Emilia Romagna, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 20. Al Centro ancora qualche piovasco a carattere intermittente, più probabile nelle ore centrali della giornata. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 23. Al Sud migliora in Campania, molto instabile altrove con piogge e temporali, localmente intensi sulla Sicilia e la Calabria ionica. Temperature in calo, massime tra 19 e 23. (ANSA).