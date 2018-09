PALERMO - Un agente della polizia penitenziaria nel carcere Pagliarelli a Palermo è stato ferito ieri alla testa da un detenuto che gli ha sferrato un colpo con un secchio. Lo rende noto Lillo Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe: "Questa è l'ennesima aggressione che si registra in un carcere della Sicilia e dovrebbe fare seriamente riflettere sulla necessità di adottare opportuni provvedimenti per scongiurare ulteriori fatti violenti contro poliziotti penitenziari".