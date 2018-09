VITTORIA (RAGUSA) - Una bambina di cinque anni e mezzo è precipitata dal secondo piano di un balcone di un appartamento di via Roma a Vittoria. Ricoverata d'urgenza nell'Ospedale di Vittoria, è stata elitrasportata a Catania. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. La bimba stava giocando sul balcone, e in un momento di distrazione dei genitori, è salita su una sedia sporgendosi e perdendo l'equilibrio. Secondo l'ultimo bollettino medico emesso dalla divisione "Trauma Center" dell'Ospedale Cannizzaro di Catania la bimba presenta politrauma e fratture ma le sue condizioni sono in via di miglioramento.(ANSA).