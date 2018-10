Lo scrive su Facebook Antonio Costanza, presidente di Anffas Palermo, che da giovedì ha iniziato questa clamorosa azione di protesta per denunciare l'assenza dei servizi scolastici per le persone con disabilità.

"Grazie a tutti coloro del mondo della scuola che ci hanno seguito e supportato - scrive Costanza- . Un ringraziamento a quei dirigenti scolastici che hanno raccolto il nostro appello e ci hanno contattati. Al mondo della scuola chiediamo anche oggi di farsi sentire di più!"

"Grazie a tutte le associazioni, anche al di fuori della rete Anffas - prosegue - che sempre più numerose, ci sono state vicine! Alle Istituzioni ribadiamo che abbiamo bisogno di posizioni ufficiali e certe".

Tutto questo - conclude - non a parola ma con impegni certi. Andiamo avanti! Stateci vicino. Un sorriso!".

PALERMO - "Buona domenica. Comincia oggi il quarto giorno di sciopero della fame in difesa del diritto allo studio degli alunni con disabilità siciliani"."Chiediamo di conoscere un cronoprogramma su quando i servizi di assistenza scolastica (assistenza igienico-personale, autonomia e comunicazione e servizio trasporto) partiranno - aggiunge il presidente di Anffas - e per quante ore al giorno saranno garantiti. Chiediamo l’impegno ufficiale che i servizi, che purtroppo partiranno in ritardo, abbiano continuità fino a fine anno. Chiediamo che già da ora si inizi a lavorare per l’anno prossimo affinché il problema finalmente non si ripresenti.