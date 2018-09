In arrivo la prima perturbazione del mese di ottobre. All'inizio della prossima settimana, spiegano i meteorologi di Espon Meteo, ci sarà un peggioramento del tempo, di stampo autunnale, che lunedì riguarderà il Nord e parte del settore centrale tirrenico, per poi spostarsi da martedì sulla Sardegna e quindi estendersi alle Isole e alle Regioni meridionali.Da lunedì quindi tempo in peggioramento al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, su Umbria, Marche e Campania dove saranno possibili piogge e locali rovesci; verso sera qualche pioggia in arrivo anche sul versante tirrenico della Calabria, mentre tenderà a migliorare all'estremo Nord-Ovest. Martedì si avranno schiarite al mattino all'estremo Nord e sul medio Adriatico, mentre mercoledì tornerà il sole al Nord e con modesti annuvolamenti su Toscana, Umbria e Lazio.(ANSA).