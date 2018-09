Ancora una volta la borgata marinara di Mondello è rimasta totalmente isolata dalla città a causa di una importante manifestazione sportiva, causando un notevole danno economico alle attività produttive proprio nell'ultima domenica di settembre. Il problema era già stato segnalato l'anno scorso, ma evidentemente il settore Sport continua a organizzare eventi senza tenere conto delle direttive del sindaco e delle esigenze reali della città. Si era chiesto di chiudere al transito veicolare la carreggiata che da Mondello collega la città, in modo da non isolare le persone che dalla città volevano arrivare a Mondello, visto che comunque la manifestazione si svolge durante le ore in cui i cittadini si recano verso la borgata”.

E di certo la responsabilità non è dell'ufficio Traffico, come qualcuno vuole fare credere, ma del settore Sport che organizza le manifestazioni senza avere una visione. Organizzerò un incontro con gli uffici competenti coinvolgendo il sindaco”.

La manifestazione sportiva, in programma oggi, ha comportato la chiusura alle auto di alcuni tratti della borgata (su tutti piazza Valdesi e viale Principi di Scalea), con i commercianti che sono andati su tutte le furie.– dice il presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco -politico condiviso con la maggioranza, amministrando senza avere una visione completa della città, e così l'ufficio Sport organizza l'evento senza considerare le ricadute dei provvedimenti e a pagarne le spese ancora una volta gli imprenditori che, con sacrificio, portano avanti le proprie attività, lavorando quattro mesi (salvo manifestazioni e allagamenti) e sopravvivendo gli altri otto.