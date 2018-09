a vasca per le diverse frazioni di rifiuti recuperabili, due motrici e vari autocompattatori a postazione. Cinque Autisti, tre operatori e vari tecnici hanno dato ausilio ai tanti volontari impegnati. Un plauso al senso civico dei cittadini che in massa hanno aderito all'iniziativa. L'iniziativa ha riscontrato un tale successo in termini di partecipazione che dovrebbe essere ripetuta in tutte le piazze della città, coinvolgendo anche le scuole. Proporrò alla Terza commissione, di cui faccio parte, di convocare quanto prima Legambiente, l'assessore comunale all'Ambiente e la Rap per la programmazione di altri interventi", dice ancora Giaconia.