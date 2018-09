PALERMO - Altri due autovelox fissi sono stati installati a Palermo sotto il ponte di via Giafar, su viale Regione Siciliana, ed entreranno in funziona a metà della prossima settimana, dicono dal comando dei vigili urbani. In estate altri due dispositivi erano stati installati sotto il ponte Bonagia. Diventano sei i punti fissi di controllo della velocità sulla Circonvallazione del capoluogo siciliano. (ANSA).