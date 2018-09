PALERMO - Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Palermo comunica che "è convocata per il 26 ottobre 2018 l'assemblea per la nomina del presidente del Palermo e l'approvazione del bilancio. Il candidato per la carica di presidente - si legge - è il signor Antonio Ponte, finanziere di Zurigo, che sta seguendo il passaggio della proprietà del Palermo a investitori stranieri di qualità. Sono infatti in fase di definizione gli accordi sottostanti a tale operazione". Il club non entra nel merito di chi siano gli investitori, né del tipo di operazione che stanno per compiere: se si tratta di immissione di capitali nell'attuale proprietà oppure un passaggio dell'intero pacchetto azionario a nuovi proprietari.

(ANSA)