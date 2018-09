Ancora una volta una notizia fake, falsa, si sta diffondendo attraverso il Web in maniera incontrollata. Si tratta della notizia per cui alcuni ceppi di banane sarebbero state infettate con il virus dell'Aids e potrebbero diventare contagiose per l'uomo se mangiate. Migliaia di condivisioni hanno fatto sì che la notizia arrivasse nella bacheca di migliaia di utenti generando, in chi è meno informato e preparato a riconoscere le bufale su Internet, un'ondata di panico. E non è la prima volta che questa notizia, evidentemente falsa e che non tiene in considerazione entra in circolazione attraverso i social network: la prima pubblicazione risale al 2016.