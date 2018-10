E' così scattato il controllo: in tasca il l'uomo aveva 1,45 grammi di marijuana, ma altra droga è stata trovata in casa, insieme al pastore tedesco Ron, in forza alle unità cinofile.

Nei pressi di una cappa è stato individuato un contenitore di plastica con tredici dosi di marijuana di diciassette grammi e sei grammi hashish. In un altro barattolo è stata poi rinvenuta una dose preconfezionata di cellophane trasparente, con cocaina del peso complessivo di 1,60 grammi. In un altro barattolo è stata poi rinvenuta una dose preconfezionata di cellophane trasparente, con cocaina del peso complessivo di 1,60 grammi.

Trovati anche due involucri di plastica simili a quelli delle sorprese delle uova pasquali: c'erano 272 euro.

Durante le operazioni il cane ha segnalato un altro punto all’interno della cucina, ovvero un cassetto di un mobile nel quale c'era una spillatrice, probabilmente utilizzata per il confezionamento della sostanza rinvenuta.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in caserma, per essere poi giudicato per direttissima. L'arresto è stato convalidato, per il 36enne è scattata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione di restare a casa dalle 20 alle 7.