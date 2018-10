. A dichiararlo è il segretario generale di Fit-Cisl Salvatore Pellecchia, che ha seguito le trattative fra il sindacato e l'azienda di trasporti, fino alla firma dell'accordo: "Abbiamo migliorato le condizioni di quello siglato a luglio 2017- rivendica Pellecchia -, che prevedeva 400 posti in meno. Il valore di queste assunzioni sta anche nel fatto che andranno soprattutto impiegate in un settore delicato e strategico come la manutenzione".Nello specifico, l'accordo prevede infatti che. Inoltre, la nuova firma prevede l'istituzione di misure di: si tratta di circa 700 operatori, che non sono più in possesso dell'idoneità fisica per adempiere alle proprie mansioni.bisognerà accedere al sito delle Ferrovie dello Stato, inserendo nel forum il proprio curriculum vitae, nella sezione "Lavora con noi". All'interno della piattaforma sarà possibile scegliere il comparto (infrastrutture o circolazione) per ci si propone.