Un impatto violentissimo quello avvenuto in via Croce Rossa poco dopo mezzogiorno, che ha reso necessario il trasporto in ospedale con codice rosso per un uomo.. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia municipale, ad effettuare i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, la sezione dell'Infortunistica.Anche lui stava per attraversare la carreggiata centrale, me l'impatto non gli ha lasciato scampo.