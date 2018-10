PALERMO - "Chiederò ai dirigenti regionali di certificare che le somme per debiti fuori bilancio non sono appellabili o transabili. Ognuno si assuma le proprie responsabilità". Lo afferma in una nota il deputato all'Assemblea regionale siciliana Marianna Caronia, in vista della seduta della seconda commissione che. Caronia chiarisce che non darà alcun voto "a scatola chiusa". Per la presidente del gruppo Misto "sulla vicenda dei debiti fuori bilancio, che per decine di milioni gravano sui conti della Regione, è finalmente venuto il momento della verità grazie all'impulso che viene dal governo. E' però necessario che questa operazione di trasparenza venga fatta con accuratezza - prosegue -, innanzitutto per non ripetere errori del passato e non esporre l'amministrazione regionale e chi è chiamato ad assumere decisioni politiche a rischi di ulteriori contenziosi o danno erariale. Domani - conclude Caronia - chiederò ai dirigenti di fornirci, in modo specifico e dettagliato caso per caso, le motivazioni di ciascun debito. Su questioni tanto rilevanti per la contabilità e per i bilanci della Regione è bene che ciascuno, politica da un lato e burocrazia dall'altro, si assuma fino in fondo le proprie responsabilità in modo consapevole e trasparente".