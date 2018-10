La manifestazione, poi documentata nel film, è stata realizzata da Nottedoro in collaborazione con ARCI Sicilia, Laici Missionari Comboniani Palermo, Croce Rossa Italiana - comitato Trapani.

PALERMO - Il documentario “Effatà Road” di Martino Lo Cascio, prodotto dall’associazione culturale Nottedoro, verrà proiettato al Rouge et Noir mercoledì 3 ottobre in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”.“Effatà Road” è inserito tra gli eventi di Palermo Capitale della Cultura 2018, ed è stato già selezionato al Zanzibar International Film Festival, alle Giornate del Cinema Africano a Verona e al Foggia Film Festival.Nella prima parte quattro giovani migranti (Gambia, Kashmir, Nigeria, Burkina Faso) attraversano lentamente gli straordinari paesaggi siciliani, luoghi della frontiera dove l’abbagliante bellezza si mescola alle difficoltà di vita. Fanno da guida, a coppie, per altrettanti personaggi famosi (un attore, un sindaco, uno scultore, un comico). Passo dopo passo, fra imbarazzi e illuminazioni "on the road", si conoscono e si scambiano memorie e prospettive.Nella seconda parte del documentario ascolteremo il padre di una giovane vittima del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. E assisteremo a una doppia emozionante commemorazione: a Lampedusa con una suggestiva installazione in fondo al mare e a Castellammare del Golfo presso il cimitero dove riposano molti dei migranti vittime innocenti di questa strage insensata.Hanno partecipato Luigi Lo Cascio, Noufou Yabrè, Leoluca Orlando, Toseef Ahmed Khan, Roberto Lipari, Christopher Goddey, Domenico Pellegrino, Bakary Jarju, Tsegay Tensae, Yousif Latif Jaralla, Marco Bova, Yohannes Gebresmekel.Alla proiezione sarà presente l’autore e alcuni fra i protagonisti, presso il Cinema Rouge et Noir alle 20:15 con contributo biglietto d’ingresso di 5€.