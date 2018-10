presieduta da Giusi Savarino, in seduta congiunta con la commissione Attività produttive, presieduta da Orazio Ragusa, martedì si occuperà dell'aria di crisi complessa di Gela.

Savarino intende "fare il punto della situazione sul piano degli investimenti previsti dall'accordo quadro tra governo nazionale e governo regionale, pari a 25 milioni di euro". Verrà ascoltato l'amministratore delegato di Invitalia, che seguirà il progetto, Domenico Arcuri

. "E' un investimento importante non solo per la città di Gela ma per un ampio territorio che va da Vittoria a Riesi - afferma Savarino - che servirà a riconvertire e riqualificare l'area ed a creare posti di lavoro. La commissione che presiedo monitorerà e vigilerà affinché vengano investiti in maniera celere ed efficace i fondi stanziati a vantaggio dell 'imprenditoria sana e dei cittadini. Questo ingente investimento mira, infatti, non solo a riqualificare un'area industriale ponendosi come modello per la riqualificazione di altre aree (come Milazzo e Priolo) ma anche a creare posti di lavoro, priorità assoluta del governo Musumeci".

PALERMO - La commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana,