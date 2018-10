TRAPANI - È morto durante un'immersione nel mare di Scopello il 35enne Salvatore Scardina, maresciallo dell'esercito, nato a Paceco ma residente a Bolzano. Secondo le prime informazioni, l'uomo si era immerso a Cala Mazzo di Sciacca, spiaggia a pochi passi da Scopello, ma non è riuscito a risalire, forse per via di un malore.Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per Salvatore Scardina non c'è stato nulla da fare. Sarà l'autopsia a fornire delle risposte sulle cause del decesso.