A bordo viaggiava una coppia di mezza età.

A poca distanza saliva con un'altra moto il fratello della vittima che dunque ha assistito allo schianto e poi ai vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Un ragazzo di 28 anni, Salvo Andrea Faro, catanese ma residente a Codroipo (Udine), ha perso la vita in un incidente stradale accaduto domenica sulla strada che da Verzegnis porta a Sella Chianzutan. Il giovane la stava percorrendo in salita a bordo della propria Kawasaki, quando in corrispondenza di una curva avrebbe perso il controllo del mezzo: è caduto ed è stata travolto da una utilitaria che arrivava in discesa.La salma è stata ricomposta e trasportata nelle celle mortuarie dell’Ospedale di Tolmezzo. La vittima che aveva frequentato a Giarre l’Itis “Enrico Fermi” di via Maccarrone, gestiva il distributore Ip sulla statale Pontebbana a Codroipo.