L’impatto fra le due auto, a ridosso di una curva in via Parma, è stato violentissimo.

Un ragazzo di 19 anni che si stava recando al lavoro è rimasto coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale, uno scontro frontale con un'altra auto. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Ora si trova in ospedale in gravi condizioni.L'incidente è avvenuto a San Sisto di Poviglio, provincia di Reggio Emilia.