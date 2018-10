La perturbazione di origine nord-europea che ha raggiunto l'Italia continuerà ad interessare nelle prossime ore il centro nord mentre dalla serata porterà piogge e temporali sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla Campania e, in estensione dal mattino di domani, su Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato, per la giornata di domani, un'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Basilicata.(ANSA).