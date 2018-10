SIRACUSA - Le note di 'In questo mondo di ladri' di Venditti avevano lasciato il posto a quelle più malinconiche ma altrettanto evocative di 'La vita è bella' di Piovani: il camion rosso a diffondere quelle note, con lui a bordo a ogni elezione, adesso non girerà più. È morto l’ex senatore siracusano del Psi e poi del Pci Franco Greco. Avvocato stimato e generoso, politico impegnato ed eccentrico, si è spento a 76 anni al Policlinico di Catania per delle complicanze dopo due mesi di malattia.Socialista demartiniano, è stato senatore ininterrottamente dalla nona alla undicesima legislatura per il Partito socialista italiano fino a gennaio 1985, poi per il Partito comunista italiano fino a gennaio 1994 e, infine, nel gruppo Misto. In seguito è stato anche consigliere comunale, assessore e vicesindaco nella sua Siracusa. Con la lista civica recante il suo nome e lo storico slogan 'Lontano dagli intrighi, vicino alla gente', non ha mai mancato di schierarsi a ogni tornata elettorale. Alle ultime Amministrative aveva sostenuto il candidato sindaco del Pd Fabio Moschella, oggi assessore nella giunta guidata da Francesco Italia. Moschella così lo ricorda: "Ha voluto fare la sua ultima campagna elettorale al mio fianco, senza chiedere nulla, offrendo la sua grande generosità umana e politica. Sempre al fianco dei più deboli - prosegue - nella vita pubblica e professionale. Un impegno parlamentare dedicato ai temi della giustizia, della lotta alla mafia e al terrorismo". Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Francesco Italia: "La scomparsa di Franco Greco rappresenta una grave perdita per Siracusa. Avvocato, senatore, consigliere ed assessore comunale, è stata una figura atipica della politica siracusana. Le sue battaglie a favore della legalità e delle fasce più deboli della società ne hanno fatto un esempio di uomo e politico virtuoso. L'amministrazione comunale, a nome di quella città che lui ha tanto amato, saprà onorarne la memoria".Ultimamente era stato difensore di parte civile nel processo contro i vertici, poi assolti, del colosso industriale Isab-Lukoil, per la contaminazione di idrocarburi dei pozzi e della falda acquifera alle porte di Siracusa. Già a metà degli anni 90 aveva denunciato da politico quello sversamento. Le sue battaglie trasversali lo avevano visto sostenere anche i giovani del Msi nei primi anni Novanta nelle campagne contro l’edificazione di ecomostri. La Camera ardente è stata a partire dalle 16 di oggi nel palazzo di città, in piazza Duomo: resterà aperta oggi fino alle 20, domani dalle 8 alle 20 e mercoledì dalle 8 alle 11. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15.30 nella chiesa di Santa Rita.