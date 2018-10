, che era diventata l'emblema di un carrozzone. Noi riteniamo invece che possa fare un salto di qualità". Lo ha annunciato l'assessore regionale si Trasporti e alle Infrastrutture Marco Falcone incontrando i giornalisti a Catania a margine di un sopralluogo in alcuni cantieri di Rfi lungo il Passante ferroviario.. A febbraio era andato via Alessandro Albanese. Al suo posto era arrivata Carmen Madonia, che ha deciso di dimettersi il 18 aprile scorso. Poi è toccato a Benedetto Torrisi, docente universitario: nominato il 30 aprile, rinuncia all’incarico per ragioni personali nemmeno un mese dopo, il 28 maggio. Passano quindi altre due settimane di "vuoto" ed ecco arrivare il "secondo" Torrisi,. Quest'ultimo è molto vicino a Forza Italia, nella scorsa legislatura è stato anche consulente del gruppo parlamentare all'Ars. Dovrà gestire una società molto delicata, che si occupa degli Interporti di Catania e Termini Imerese, attorno ai quali ruotano importanti investimenti.stiamo mettendo a bando 2 capannoni da seimila metri quadrati ciascuno ed una piattaforma da circa 200 stalli. Questo servirà a tutti i grossi autotrasportatori che potranno avere anche una zona di sosta proprio perché l'interporto possa rappresentare una retroportualità anche per le zone economiche speciali, le cosiddette Zes, quindi a servizio dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia Orientale".e ha visitato, in particolare, i cantieri delle stazioni 'Europa', 'Picanello' e 'Cannizzaro'. "Riteniamo che entro la fine dell'anno, massimo a gennaio 2019, la stazione di Picanello sarà consegnata alla fruizione dei viaggiatori. È una tratta che serve alla città e serve anche a rafforzare i collegamenti. È una tratta richiesta dai viaggiatori. Mettiamo in rete, anche con la linea ferrata - ha aggiunto Falcone - tutta una serie di collegamenti di cui in questo momento la città è sprovvista".