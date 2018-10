MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Un giovane di 32 anni di Mazara del Vallo accusato di maltrattare e picchiare la madre per ottenere denaro per acquistare droga è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri che gli hanno notificato il relativo provvedimento emesso dal Tribunale di Marsala.In precedenza al giovane era stato imposto il divieto, poi violato, di avvicinarsi alla madre che, secondo quanto accertato dai carabinieri, in alcune circostanze ha anche lasciato senza bombola del gas per rivendersela. A qualche ora di distanza dalla notifica dell'arresto il 32enne è stato sorpreso fuori da casa per cui è stato arrestato nuovamente, stavolta per evasione, ed è stato accompagnato ancora una volta agli arresti domiciliari.