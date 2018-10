mai vive nella paura, nell'ultimo allagamento le persone si sono ritrovate l'acqua con la rete elettrica ancora in funzione, vogliamo risposte dal Comune e dalla Regione".

La situazione drammatica degli allagamenti a Partanna Mondello, quando piove, non può più attendere: ecco che giorno 6 ottobre il comitato emergenza allagamenti della settima circoscrizione, l'associazione Aiace, e l'associazione comitati civici di Palermo con lo slogan 'questa volta a smuovere le acque siamo noi' organizzano un corteo aperto a tutti per puntare i riflettori sul quartiere. L'appuntamento è alle 10.30 nel parcheggio di via Galatea e attraverserà via Carbone, proseguirà per via Lorenzo Landolino per girare in via Ferrante e giungere a piazza Serenità davanti la scuola 'Santocanale' dove avverrà un piccolo flashmob finale."Siamo stanchi e preoccupati, questa protesta nasce perché da oltre quarant'anni siamo totalmente abbandonati a noi stessi, i danni non sono quantificabili e nemmeno descrivibili coinvolgono auto, case e la sicurezza di ogni singolo cittadino. La pioggia ha messo in ginocchio l'intera borgata che ortramite le maestranze del Coime ha realizzato tre vasche di drenaggio e laminazione delle acque. "Questi lavori - chiosa Marchiano - sono stati inutili, infatti è stata dimostrata la loro grave insufficienza cosi da non risultare la soluzione definitiva; sono stati previsti nel Patto per il Sud e nel Patto per Palermo la bonifica del ferro di cavallo chiuso dal 2009, il secondo canalone mai realizzato e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di viale dell'Olimpo che dovrebbe diventare valvola di sicurezza ma c'è sempre un cavillo e queste opere non vengono mai realizzate".di gente totalmente immersa nell'acqua. Una situazione da terzo mondo - cosi Giusi Badalamenti membro dell'associazione Aiace -. Il progresso di una città si dimostra anche tramite un sistema fognario funzionante".