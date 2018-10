Lo chiede, con un’interrogazione urgente presentata al sindaco Orlando, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mimmo Russo.ulteriori spese per le casse pubbliche, già parecchio in “sofferenza”. Tutto nasce – spiega l’esponente del partito di Giorgia Meloni – dopo il trasferimento degli uffici della Reset nei nuovi locali di via Ugo La Malfa, di proprietà privata e quindi con un pesante onere finanziario che ammonta a 200 mila euro l'anno".Si è invece preferito spendere ingenti somme e chi si lamenta, invece, lo licenziano. E a me che faranno? Per fare luce sulla vicenda, ho chiesto al sindaco, all’assessore Marino e al presidente della Reset Perniciaro di venire a riferire in Aula per fornire ulteriori chiarimenti sulla locazione di questi nuovi locali che non risultano certo beni confiscati”.