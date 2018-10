delle imposte non reggono al vaglio del Tribunale del Riesame. Respinto l'appello della Procura che chiedeva di sequestrare sette milioni di euro a Giuseppe Caronia. I pm avevano chiesto di ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari.che ha rilevato il Bar Alba dalla vecchia gestione di cui faceva parte anche Giuseppe Tarantino, considerato un prestanome del boss Giuseppe Corona. Lo stesso Caronia aveva denunciato Tarantino alla Procura. Quando è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare a Caronia sono state sequestrate l'aziende e seicento mila euro in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. I legali di Caronia, gli avvocati Ninni Reina, Angelo Mangione e Marco Lo Giudice, gli stessi a cui ora ha dato ragione il Riesame, sostengono che Caronia, ex sindacalista, abbia salvato il Bar Alba di piazza Don Bosco dalla pessima gestione precedente e senza alcuna irregolarità. Il Bar Alba è regolarmente aperto. L'amministratore giudiziario ha ritenuto opportuno che fosse la stessa Apr a gestire il locale, pagando un canone mensile.è subentrata nella gestione dell'attività siano “avvenuti alla luce del sole, con contratti registrati, con la continuazione dell'attività negli stessi locali e con il medesimo marchio senza alcuna palese finalità di occultamento della provenienza delittuosa dei beni aziendali reimpiegati nella Apr srl”. Le operazioni sono state "pubbliche e palesi" - ne ha parlato persino la stampa - così ricostruito da una perizia di parte.