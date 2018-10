"Basta - diceva Casalino ai cronisti in un passaggio del messaggio audio - non mi stressate la vita. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo. Mi chiamate come pazzi".

"Crolla il ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna". E' il tweet con cui Matteo Renzi attacca il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino, per il nuovo messaggio vocale diffuso dai media e inviato ad alcuni giornalisti dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova.