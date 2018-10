Vito Marino è figlio di Girolamo, ucciso dal boss di cosa Nostra Matteo Messina Denaro nel 1986. L'uomo è stato condannato in via definitiva per aver ucciso il 28 agosto del 2006 nella loro villetta a Brescia l'intera famiglia Cottarelli, padre, madre e figlio diciassettenne.La polizia sta valutando la posizione dei due proprietari della struttura, che però al momento non sono stati ancora rintracciati.Vito Marino è il figlio di Girolamo Marino, detto 'Mommo 'u nano', considerato un elemento di spicco di cosa nostra trapanese e ucciso da Matteo Messina Denaro nel 1986 durante la guerra di mafia di quegli anni.