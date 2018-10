Villa Sofia Cervello di Palermo. L’operazione, per via transascellare, è stata eseguita dal direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria Giuseppe Mario Galfano, dal dottor Salvatore Poma e dall’anestesista Monica Zanforlin utilizzando una tecnica ideata alla Yonsei University di Seoul dal Professor Chung.con l’uso del robot chirurgico Da Vinci. L’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello è stata infatti tra le prime in Italia e la prima in Sicilia ad avvalersi del robot chirurgico, strumento innovativo che rappresenta in alcuni campi come l’otorinolaringoiatria, l’urologia e la chirurgia generale, lo stato dell’arte per determinate procedure chirurgiche, dimostrandosi utile per approcci meno invasivi e di migliore esecuzione chirurgica.avendo appreso questa innovativa tecnica dal suo ideatore, già dal 2013 ha iniziato a eseguire interventi chirurgici con approccio robotico, contribuendo alla crescita chirurgica della sua equipe e confermandosi come eccellenza italiana nel campo della chirurgia testa-collo.