Completano l'elenco degli imputati Damiano Mazzarese, dirigente del dipartimento di Anestesia e rianimazione, Giuseppe Scaletta, ispettore della Digos e la moglie genetista, Mirta Baiamonte. Parti civili del processo sono l'azienda Villa Sofia, l'ordine dei medici, i dottori Sajeva e Mazzola ed Emilio Italiano, parte lesa nella vicenda della mancata apertura della banca del seme. Sono assistiti dagli avvocati Mauro Torti, Corrado Nicolaci, Michela Dolce e Giuseppe Gerbino.

punta il dito contro l'ex primario di Chirurgia plastica dell'ospedale Villa Sofia. Il medico Francesco Mazzola fu colui che nel 2013 si rivolse alla Procura per denunciare le presunte irregolarità nella gestione del reparto.Mazzola, pure lui chirurgo a Villa Sofia, racconta i giorni della nomina di Tutino: “Aspettavamo l'arrivo di Marguglio (Vincenzo Marguglio, ndr) e improvvisamente fu nominato in comando Tutino”. Una nomina giunta in concomitanza con la scelta del nuovo direttore generale Giacomo Sampieri, pure lui sotto processo, voluto dall'ex presidente della Regione Rosario Crocetta. “La venuta di Tutino – prosegue Mazzola – fece saltare l'organizzazione delle sedute operatorie e dei turni dei medici. Si occupava di pazienti non transitati dal Cup”. E cioè dal centro di prenotazione e dalle liste di attesa.che “sono interventi di chirurgia estetica”. Ed ecco il cuore del processo, Tutino è accusato di avere eseguito operazioni che non si potevano fare in un ospedale pubblico, se non in regime di intramoenia. “Le settoplastiche – Mazzola fa un esempio – le tratta l'otorino perché tolgono troppo tempo ai chirurghi che devono occuparsi dei traumi e dei pazienti oncologici”. Mazzola parla poi di ”aggressione alla sua attività” con l'arrivo di Tutino in reparto: trasferimenti improvvisi di infermieri che lavoravano con lui, spostamento dell'ambulatorio, contestazioni, a suo dire, pretestuose., incalzano il testimone, che è anche parte civile, cercando di dimostrarne l'inattendibilità. Le accuse di Mazzola sarebbero mosse da risentimento di carattere personale e professionale. A cominciare dal fatto che Tutino avrebbe ottenuto un posto a cui lo stesso Mazzola concorreva.