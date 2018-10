PALERMO - “Abbiamo atteso per anni la riforma del credito agevolato e non ci confonderemo di certo per la normale attesa che richiedono le cose fatte bene” lo affermacommentando l’allarme lanciato da Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai.“Le sollecitazioni delle associazioni di categoria - continua Turano - sono il segno di un interesse concreto per il nuovo istituto di credito agevolato. La bozza di regolamento dell’Irca è già pronta ed ora di concerto con il Presidente Musumeci ascolteremo associazioni e sindacati”.“Ci prenderemo il tempo necessario per fare bene. Vogliamo consegnare alla Sicilia uno strumento efficace, al passo con i tempi e in sintonia con il mondo produttivo” conclude l’assessore.