Ai genitori di ragazzi 'che confezionano o spacciano droga va tolta la potestà genitoriale'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine dei lavori del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli. Salvini ha incontrato in mattinata Arturo, il ragazzo ferito nei mesi scorsi in via Foria. 'L'obiettivo è campi rom zero, come in tutta Europa', ha poi detto il vicepremier.