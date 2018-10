, da Vittoria a Riesi, e il suo rilancio. Dopo innumerevoli ritardi, i piani sono ripartiti da quando si è insediato il governo Musumeci - dice il presidente della Quarta commissione dell'Ars,- e siamo arrivati a un accordo di programma che aspetta soltanto la firma del governo nazionale per diventare esecutivo".15 milioni dovrebbero arrivare da Roma attraverso i fondi Pon, 10 dalla Regione attraverso i fondi Pac. "Arcuri ha apprezzato il lavoro svolto dal governo regionale - riferisce sempre Savarino - e siamo rimasti d'accordo che, una volta ottenuto il via libera da Palazzo Chigi, lavoreremo insieme al bando. Alla manifestazione di interesse di qualche tempo fa hanno risposto in 432, presentando molti buoni propositi, chiamiamoli così, che potrebbero diventare ottimi progetti. Un modello di lavoro che potrebbe diventare un modello da seguire anche per la spesa di fondi europei in altri settori. Penso a Termini Imerese, per esempio"., ma perché gli interventi siano efficaci occorre sicuramente un maggiore stanziamento di fondi ed occorre che le azioni siano concentrati lì dove vi è maggiore bisogno", afferma Marianna Caronia, presidente del Gruppo Misto all’Assemblea regionale siciliana che oggi ha chiesto "con grande forza al Governo regionale di impegnarsi a contribuire al reperimento di nuove risorse". "Occorre una rapida approvazione di un decreto ministeriale per la ratifica del piano - afferma la deputata regionale - destinando maggiori risorse, cui il Governo della Regione può contribuire intercettando più assi finanziari che diano risposte alle diverse esigenze e vocazioni del territorio. Se infatti Gela ha una spiccata vocazione industriale che va adeguatamente valorizzata con maggiori chances rispetto ad altri territori limitrofi, si può e si deve individuare altre risorse in grado di sostenere anche settori chiave come quello agricolo o quello dei beni culturali. Allo stesso tempo, occorre che Eni dia avvio e mantenga il proprio impegno per la bonifica, tante volte annunciata ma ancora ferma al palo!".È quanto emerso oggi nel corso di un’audizione all’Ars cui erano presenti i rappresentanti di Eni, Invitalia e Sicindustria, oltre ad una grossa rappresentanza dei sindaci dei Comuni del comprensorio gelese". "Non vorremmo - aggiunge il deputato Nuccio di Paola – che la toppa fosse peggiore del buco, e si passasse dalla padella alla brace. Tutti e 4 i progetti di cui abbiamo notizia sono relativi a trattamento dei rifiuti. Per la rinascita del comprensorio ci aspettiamo ben altro. E con noi lo aspettano 24 Comuni e 400 mila abitanti". Alla Regione il Movimento 5 stelle rimprovera pure lo scarso interesse mostrato per il piano, cosa che si concretizza nei pochi fondi messi a disposizione. "Dei 25 milioni di euro disponibili - afferma Di Paola - solo 10 arrivano da Palermo, mi sembrano veramente pochi, specie se ciò è raffrontato con quanto destinato ad altre aree di crisi". Sul ruolo passivo della Regine mette l’accento anche Giancarlo Cancelleri: "C’è una imbarazzante continuità con l’operato del governo Crocetta. La Regione si è limitata a fare un compitino scialbo e senza prospettiva di sviluppo, l’area fra Caltanissetta e Gela non può ancora subire scelte miopi che affossano ancora di più un territorio spesso dimenticato e sempre martoriato".