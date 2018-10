PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia:1) LAMPEDUSA (AG) - Istituto Luigi Pirandello, ore 09:00 Seconda di tre giornate di laboratori alla quale partecipano studenti e insegnanti provenienti da tutta Italia in occasione del quinto anniversario della strage del 3 ottobre 2013.2) PALERMO - Palazzo d'Orleans, sala Alessi, ore 09.30 Conferenza stampa di presentazione di Blue Sea Land, l'Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente, giunto alla sua settima edizione. Sarà presente l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.3) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 09.30 Convegno/Assemblea del Partito radicale nel corso del quale verranno presentate le "Otto proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime", che il 29 maggio sono state depositate in Cassazione per le quali è in corso la raccolta delle firme. Presenti Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Donatella Corleo. Interviene, tra gli altri, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.4) TRABIA (PA) - Municipio, ore 10.00 Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sarà in visita istituzionale al Comune. Poi si sposterà all'istituto comprensivo 'Giovanni XXIII'. Alle 11,30 sarà in piazza Mulini per visitare un immobile confiscato alla mafia e affidato all'Asp 6 per farne un servizio di neuropsichiatria infantile e minori autistici.5) PALERMO - Villa Malfitano, ore 10:00 La "Giornata del digitale". Previsti interventi del governatore Musumeci e degli assessori Razza e Armao.6) AGRIGENTO - Ex Collegio dei Padri Filippini, ore 10:00 Inaugurazione della mostra "La Sicilia nella Grande guerra", organizzata dall'Esercito italiano e dalla Prefettura con il patrocinio del Comune.7) PALERMO - Teatro Massimo, Salottino Palco Reale, ore 10:00 Conferenza stampa sul "Piano City Palermo".8) CATANIA - Municipio, ore 10:30 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Pubblica istruzione, Barbara Mirabella, presentano i progetti da realizzare con le scuole nell'ambito della giornata dedicata alla "Festa dei nonni".9) VIAGRANDE (CATANIA) - Csr-Aias,v. Dietro Serra 8/b, ore 11:30 Visita dell'arcivescovo Salvatore Gristina.10) PALERMO - Teatro Massimo, ore 15:00 Conferenza stampa di avvio dei lavori di restauro dello storico sipario del teatro. Interverranno Leoluca Orlando, Valeria Rebasti, Francesco Giambrone e Roberta Civiletto.11) PALERMO - Moltivolti, via G. M. Puglia 21, ore 16:30 Presentazione del progetto "Vento da Sud", il viaggio di circumnavigazione in barca a vela promosso da Centro Koros ed Eterotopia laboratorio navigante in collaborazione con l'Unione italiana vela solidale, che salperà il 3 ottobre dal porto di Palermo.12) PALERMO - Ist. Gonzaga, via P. Mattarella 38-42, ore 17:45 Presentazione del libro di Giuseppe Savagnone "Cercatori di senso. I giovani e la fede in un percorso di libertà".(ANSA).