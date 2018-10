in vista dell'apertura della nuova sessione di bilancio. Il governo non vorrebbe ricorrere all'esercizio provvisorio e l'assessore all'Economia Gaetano Armao punta a far approvare in giunta i documenti contabili – bilancio, finanziaria e collegato – entro la fine del mese. Ma prima, bisogna passare dall'assestamento e dal rendiconto. E non è un passaggio indolore, alla luce della parifica della Corte dei Conti che ha chiesto alla Regione un carico pesante, il ripianamento del maggiore disavanzo maturato con i governi precedenti. La speranza della Regione – che ha impugnato la decisione dei giudici contabili - è che la cifra, ballano circa 500 milioni, si possa spalmare in un lungo periodo. Intanto, però, c'è da produrre un assestamento di tagli, per potere passare alla nuova sessione di bilancio. Il ritardo nella presentazione di assestamento e rendiconto è stato contestato al governo nei giorni scorsi dal gruppo del Pd.(la Regione cede spazi finanziari ai Comuni per consentire investimenti che rispettino il patto di stabilità) e la decisione, caldeggiata anche dall'Anci,nella parte che riguarda lo scippo dei soldi del bando periferie.a ottobre l'Ars può lavorare su assestamento, rendiconto e Def (presentato a luglio); entro fine mese la giunta approva bilancio, legge di stabilità e disegno di legge collegato; tra novembre e dicembre l'Assemblea esamina e vota i documenti contabili. Restano però le tante incognite.Entro il mese gli enti di area vasta devono presentare i bilanci, servirebbero tra due e trecento milioni, ma la Regione non ha questi soldi, che ha ribadito più volte la giunta, sono il frutto delle imposizioni dello Stato che ha spremuto gli enti chiedendo un pesante contributo di finanza pubblica. Su questo la Regione ha già impugnato il bilancio dello Stato (del governo Gentiloni) e ha chiesto al nuovo governo di sospendere il prelievo per quest'anno. Intanto, il rischio di default per gli enti è ormai dietro l'angolo.