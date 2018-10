. L'azienda che sta realizzando l'infrastruttura informatica è Open Fiber, ​la concessionaria partecipata dall'Enel e dalla Cassa depositi, che la gestirà per vent'anni.Ma gli obiettivi di copertura di Open Fiber e della Regione sono spiegati dadirettore per le relazioni esterne dell’azienda che installerà la fibra. “In Sicilia, Open Fiber – spiega - ha avviato investimenti privati in quattro città: a Palermo e Catania la rete è in larga parte completata, a Messina e Siracusa sono già partiti i cantieri. Lo stesso tipo d'investimento riguarderà i principali centri siciliani per densità di popolazione, a partire dai capoluoghi di provincia. Dove non arriva l'investimento privato, la banda ultralarga sarà comunque garantita dagli investimenti pubblici che intervengono nelle cosiddette aree bianche. Si tratta di zone nelle quali – prosegue Falessi -, come emerso in sede di consultazione pubblica, nessun operatore privato sarebbe mai intervenuto per evidenti ragioni di mancati ritorni economici. Tuttavia, il principio fondante dell'agenda digitale europea e della Strategia italiana per la banda ultralarga è la parità di accesso al web per tutti i cittadini. L'obiettivo – conclude - è garantire entro il 2020 una velocità minima di connessione di 100 megabit al secondo al'85 per cento della popolazione. Un'infrastruttura come quella realizzata da Open Fiber garantisce già adesso una velocità di 1 gigabit al secondo”.BivonaCiancianaSanta ElisabettaSanto Stefano di QuisquinaMilenaMontedoroSerradifalcoAci BonaccorsiAcirealeMiloRipostoSan Giovanni la PuntaSan Gregorio di CataniaTrecastagniTremestieri EtneoZafferana EtneaEnnaAcquedolciBarcellona Pozzo di GottoBroloCapo d'OrlandoCapri LeoneCaroniaCastell'UmbertoFlorestaFondachelli-FantinaFrancavilla di SiciliaGallodoroGioiosa MareaLeniMalfaMerìMonforte San GiorgioNasoNovara di SiciliaOlivieriPirainoSan Piero PattiSant'Alessio SiculoSanta Maria SalinaSanta Teresa di RivaSinagraTerme VigliatoreTusaTorrenovaValdinaVeneticoAlimenaBolognettaCastellana SiculaCefalà DianaGeraci SiculoPetralia SopranaSan Mauro CastelverdeValledolmoChiaramonte GulfiGiarratanaModicaBusetto PalizzoloCastellammare del GolfoCustonaciSanta Ninfa