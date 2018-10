Arresti domiciliari per il sindaco di Riace Domenico Lucano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Divieto di dimora per la compagna, Tesfahun Lemlem, accusata degli stessi reati. Salvini: 'Chiedete a Saviano, alla Boldrini, ai campioni dell'immigrazione fuori controllo'. Saviano replica: 'Questo governo compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell'Italia da democrazia a stato autoritario. Nelle azioni di Mimmo Lucano non c'è mai finalità di lucro, ma disobbedienza civile'. (ansa)