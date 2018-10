PALERMO - "Salutiamo con favore la decisione della giunta regionale di impugnare davanti alla Corte costituzionale il provvedimento attraverso cui il governo ha congelato fino al 2020 i fondi per la riqualificazione delle periferie". Lo afferma il presidente dell'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, Matteo Cocchiara. "Bene ha fatto il governo Musumeci a difendere gli interessi di molti enti locali siciliani penalizzati pesantemente da una scelta incomprensibile da parte del governo nazionale - ha aggiunto Cocchiara -. Molte amministrazioni dell'Isola, grandi e piccole, avevano puntato su quei fondi attivando anche finanziamenti collaterali, e adesso vedono i loro progetti svanire. Tutto questo è inaccettabile ed è per questo che siamo convinti della bontà dell'azione portata avanti dal governo regionale. L'Asael, che già aveva avvertito la pubblica opinione nel momento in cui il Parlamento di apprestava a varare il nefasto provvedimento, condivide l'iniziativa del governo - conclude Cocchiara - e si dichiara pronta a sostenerne ogni altra azione".