Sono state immediatamente avviate quindi una serie di attività di polizia giudiziaria finalizzate all'accertamento dei fatti, tra cui l'accompagnamento negli uffici del commissariato della turista, che ha riconosciuto il volto del 46enne tra quelli di un album fotografico.

I poliziotti si sono subito recati a casa di Sammartino, ma non era presente, probabilmente aveva tentato la fuga dopo la diffusione in rete delle immagini. Ieri sera l'arresto, seguito dai ringraziamenti della turista nei confronti della polizia. Il giorno dello scippo a soccorrerla era stato l'imprenditore Gianluca Calì, che proprio in corso Vittorio Emanuele ha un'attività commerciale. Ha pubblicato il video sui social network e lanciato un appello: "Ai palermitani onesti, aiutiamo le forze dell'ordine ad individuare quest'uomo". E così è stato, visto che le immagini si sono rivelate fondamentali nelle indagini.

La polizia ha arrestato Roberto Sammartino, 46enne palermitano individuato nella zona di via Brigata Aosta: si tratterebbe dell'uomo che il 27 settembre ha scippato una turista americana nel centro storico. Sammartino, già sorvegliato speciale, è stato rintracciato dalla sezione Investigativa del commissariato Libertà, che attraverso le immagini hanno avuto la possibilità di risalire a lui in breve tempo.