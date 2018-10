AGRIGENTO - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Carità, avvenuto a Licata, nell'Agrigentino, il giorno di Pasquetta: i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un fermo su ordine della Procura di Agrigento, un uomo di 61 anni di Ravanusa: è ritenuto l'esecutore dell'omicidio di Carità, il 61 enne ucciso a Licata la mattina di Pasquetta di quest'anno in un agguato a colpi di arma da fuoco. Le indagini dei carabinieri, durate sei mesi, si sono basate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e nel corso di una perquisizione, inoltre, l'indagato è stato trovato in possesso di un giubbotto sul quale gli specialisti dei carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue riconducibili alla vittima. I particolari dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la Procura di Agrigento.