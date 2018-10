Sarà una concelebrazione presieduta dal parroco don Maurizio Novello, che già sabato scorso insieme con il sindaco Luca Dannata, ha guidato la partecipatissima fiaccolata. Concelebreranno anche don Fortunato Di Noto e il parroco don Rosario Sultana.

In prima fila il marito, Massimo Cimino, stretto alle due figlie. Poi il padre, la madre e la sorella giunte da Caltanissetta. Presente anche il sindaco Luca Cannata. Originaria di Caltanissetta ma che da vent'anni viveva e lavorava ad Avola. Un altare colmo di fiori, una foto di lei al reparto di Oncologia del 'Di Maria', dove era la stimata caposala, stanno aspettando la celebrazione., con animo inquieto, per chiarire con quest’ultima aspetti riguardanti alcuni strascichi della fine della loro relazione, avvenuta la scorsa primavera dopo tre anni. Da quello che ha raccontato al gip, alla presenza del suo legale Antonino Campisi, Lanteri avrebbe voluto ribadire di essersi rassegnato alla fine della relazione, tranquillizzando la giovane. Ma su cosa sia accaduto negli attimi in cui la mamma della giovane, la sfortunata 47enne Loredana, caposala a Oncologia all’ospedale di Avola, se l’è trovato davanti la porta di casa e lo ha fatto accomodare nell’androne, è sceso il blackout. Lanteri ha detto di non ricordare di aver conficcato il coltello sul corpo della donna.