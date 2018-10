Un uomo, Nicola Vignali, 37 anni, è stato arrestato stamani a Verona dopo aver ucciso la scorsa notte a Mantova il padre Paolo, 62 anni.L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite dell'abitazione della famiglia, in piazza Virgiliana, alla presenza della madre. Il figlio - secondo quanto si è appreso - si è consegnato stamani al posto di Polizia dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato arrestatoSecondo quanto raccontato dalla moglie e dai suoceri, presenti in casa al momento dell'omicidio, Nicola Vignali avrebbe prima ferito il padre con un coltello e poi, dopo aver afferrato una statuetta, l'avrebbe usata come arma colpendo il genitore ripetutamente sulla testa.Nicola Vignali era tornato da qualche giorno a Mantova dal Brasile, dove è sposato con una brasiliana e ha due figli. Il padre Paolo, invece, era titolare di un'impresa edile. In passato Nicola ha sofferto di problemi a livello psichico, tanto da essere stato in cura al Cps (Centri Psico Sociali).