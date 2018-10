PALERMO - "Entro tre giorni le organizzazioni degli artigiani potranno confrontarsi sulla proposta di regolamento dell'Irca, l'Istituto regionale per il credito agevolato". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che invita Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai all'incontro in presidenza per venerdì alle 10. "La bozza di regolamento del nuovo Istituto, nato su proposta del governo dalla fusione di Ircac e Crias - continua - è stata elaborata dai dipartimenti regionali delle Finanze e delle Attività produttive e sarà illustrata venerdì dagli assessori Armao e Turano. Ascolteremo le osservazioni degli artigiani e delle cooperative passeremo subito dopo alla stesura definitiva per mettere l'Irca nelle condizioni di supportare le imprese siciliane".(ANSA).