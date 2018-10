nel corso di una rapina rimasta senza colpevole. La quinta sezione penale del Tribunale presieduta da Donatella Puleo ha condannato Filippa Beltrame a 5 anni e 4 mesi di carcere.Un uomo fece irruzione armato in una tabaccheria. Messo a segno il colpo il bandito fugge. La titolare inizia a urlare attirando l'attenzione della figlia che fa in tempo a vedere la macchina dei rapinatori. Si tratta di una Golf colore ore. È la macchina di Beltrame che aveva avuto un battibecco con la donna che le aveva chiesto di saldare il conto delle sigarette comprate a credito.impegnati in un'altra inchiesta, ascoltando la conversazione fra due persone ritengono di avere trovato la conferma del ruolo nella rapina della Beltrame e di un rumeno mai identificato.una provvisionale per il risarcimento danni della parte civile assistita dall'avvocato Valeria Minà. La difesa farà appello contro al sentenza: "Nessun testimone ha detto di avere riconosciuto l'imputata - spiega l'avvocato Giacomo Frazzitta -, il telefono dell'imputata, venticinque minuti dopo l'ora della rapina, agganciò la cella di Menfi. Impossibile che in così poco tempo avesse raggiunto una località tanto lontana da Camporeale".