Poi i malviventi si sono dileguati sol bottino, circa novecento euro che l'uomo aveva poco prima prelevato.Momenti da incubo per un uomo, finito nel mirino oggi pomeriggio in viale Strasburgo. Ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno lanciato l'allarme, le sue richieste d'aiuto: dolorante, ha raccontato di aver ritirato la pensione nel vicino ufficio postale. I due l'avrebbero quindi pedinato, per entrare in azione nei pressi di viale Francia.Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, i sanitari l'hanno prima medicato e poi trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Ad indagare sulla rapina, la polizia. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato le fasi del colpo.