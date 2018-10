ofi Bilson (Ghana), F

Tutti assolti gli imputati. Fa breccia nei giudici del Tribunale di Palermo la tesi difensiva degli avvocati Alessandro Martorana, Matteo La Barbera, Sergio Lapis, Daniele Giambruno, Loredana Culò, Bianca Savona, Emilia Lombardo, Consiglia Cioffa, Daniele Lo Piparo.dall'inferno dei lager dov'erano rinchiusi in Libia. Se davvero fossero stati componenti della banda criminale non sarebbero stati minacciati con delle pistole, fatti salire su un gommone senza benzina e senza salvagente, con il rischio di andare incontro alla morte.e le rispettive nazionalità: Ebrina Fofana (Gambia), Fall Ibrahima (Senegal), Mamadi Jarju (Gambia), Mahamadou Bade (Senegal), Emanuele Nikwie (Ghana), KA largo delle coste siciliane arrivarono un migliaio di migranti a bordo di 8 gommoni, tratti in salvo e trasportati a Palermo dove furono identificati. Gli stessi passeggeri riconobbero gli scafisti, ma i legali hanno invocato per gli imputati la scriminante dello stato di necessità. I quattordici, in carcere da più di due anni, dovranno essere liberati nelle prossime ore.