Non si può dire che Giusto Catania abbia usato la mano leggera, nel commentare la missiva che i consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento cinque stelle di Palermo hanno inviato ai presidi delle scuole della quinta città d’Italia.il certificato di agibilità, quello di prevenzione incendi, la verifica di vulnerabilità sismica e il documento di Valutazione dei Rischi comprensivo del piano di emergenza. Il tutto, si legge nella nota, “nell’ambito di un accertamento conoscitivo sul reale stato di salute dell’edilizia scolastica della nostra città, al fine di una fattiva collaborazione nell’interesse della cittadinanza e del personale scolastico tutto”. In queste settimane più volte i grillini di Palazzo delle Aquile hanno puntato il dito contro l’amministrazione del sindaco Orlando proprio sul tema della sicurezza nelle scuole; una campagna che adesso si arricchisce anche di una lettera firmata da tutti i consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento.è anche il capogruppo di Sinistra Comune a Sala delle Lapidi. "Giudico grave che i consiglieri cdel M5S abbiano sottoscritto questa lettera – scrive Catania in una nota - L'accertamento conoscitivo inviato per vagliare 'il reale stato di salute dell'edilizia scolastica della città' è in realtà una provocazione, un atto intimidatorio che ha il solo obiettivo di screditare la scuola e le istituzioni, creando un clima di insicurezza e sfiducia. Si fa allarmismo e si mina il rapporto fra scuola e famiglia, alimentando possibili conflittualità”.chieste ai presidi. “E' un gesto che attesta analfabetismo istituzionale – continua l’ex deputato europeo - I documenti relativi alla sicurezza, all'agibilità delle strutture infatti sono rilasciati dal Comune, proprietario degli immobili. Le istituzioni scolastiche vengono usate impropriamente per fare polemica nei confronti dell'amministrazione, pertanto invito i miei colleghi dirigenti scolastici a non rispondere e a non cedere a strumentalizzazioni di basso profilo".