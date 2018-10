PALERMO - Un sit-in di lavoratori e sindacalisti di Riscossione Sicilia, la partecipata regionale che si occupa di riscossione dei tributi nell'Isola, si è svolto in piazza del Parlamento, a Palermo, davanti alla sede dell'Assemblea regionale siciliana. La manifestazione, alla quale hanno partecipato molti sindacalisti è stata organizzata in concomitanza della seduta dell'Ars del pomeriggio. I manifestanti chiedono "risposte sul futuro della partecipata regionale".I sindacati da tempo domandano al Governo regionale "l'applicazione della legge 16/2017, che prevede di far confluire funzioni e personale dipendente della partecipata regionale nell'ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione". Nei giorni scorsi è stato proclamato lo stato di agitazione del personale di Riscossione Sicilia e indetto una giornata di sciopero per il 31 ottobre.Secondo quanto riferiscono i sindacati, "una delegazione di rappresentanti dei lavoratori è stata ricevuta a palazzo D'Orleans, sede della Presidenza della Regione".